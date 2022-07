Denuncian a exmorado Víctor Medina por deuda y dejar un ‘chiquero’

Victor Medina hizo poco en la cancha pero mucho afuera de ella. DS (Jose Cordero)

El panameño Víctor Medina no hizo mucho con el Deportivo Saprissa en la cancha, pero fuera de ella, sí se habría jalado algunas tortas.

Una persona contactó a La Teja para contarnos que el volante se fue del país, dejándole un perro amarrado, y que además habría hecho una serie de destrozos en el apartamento que alquiló los pocos meses que jugó en nuestro país.

Según esta persona, quien representa al dueño del aparta, Medina no quiere hacerse cargo de su deuda ni de lo que dañó; tampoco el equipo morado, que fue el que sirvió de intermediario para que la mujer arrendara el lugar al panameño.

La Teja intentó conversar con el futbolista, quien partió de Tiquicia el pasado 9 de julio; y logramos hablar con su representante, quien defendió a su muchacho asegurando que les quieren cobrar por todo el piso, cuando lo justo es solo la parte que se dañó.

Por su lado, en Saprissa aseguran que ellos no tienen nada que ver con el tema, pues quien firmó el contrato de arriendo fue el panameño.

Los daños en el piso que hizo Víctor Medina son más que evidentes. Cortesía.

Chiquero

El apartamento está ubicado en el condominio Bella Vista, en Heredia y se lo dieron totalmente amueblado. Antes de firmar contrato, se le explicó los costos de todo y lo que tendría que pagar en caso de daños.

La persona que nos contactó, nos explicó que Víctor siempre estuvo de acuerdo con todo, menos a la hora de pagar por el deterioro.

La cortina la dejó asquerosa. Cortesía.

“Se firmó un documento en donde se mostraban los costos en caso de daños, incluso se ponía lo del piso porque es laminado, delicado y que hay que tratar con mucho cuidado. El apartamento es de un señor que vive en Nueva Zelanda, al que yo le sirvo de intermediario, entonces yo fui el que firmó el contrato, además de Víctor. Saprissa no (firmó) pero ellos pagaban la mitad del apartamento. Yo le expliqué que si algo pasaba él era el responsable y él accedió a todo”, aseguró el intermediario.

Según nos contó, Medina nunca destacó por el orden y el aseo y era algo que ya le habían pedido que cuidara, luego de una inspección anterior.

“A él le tocó irse de viaje con la selección de Panamá y nos llegó un cobro desmedido de agua, que era por negligencia de él que dejaba un inodoro corriendo. Cuando le decimos que tenemos que abrir el apartamento para inspeccionar, encontramos el apartamento muy sucio, era un chiquero, algo terrible”.

Hasta los almohadones quedaron despedazados. Cortesía.

“Ahora que lo echan de Saprissa él se tiene que ir e incumple el contrato, ahí pierde el depósito de garantía, entonces se hace una inspección de salida antes de que se fuera porque si había algo dañado tenía que pagarlo antes de irse y cuando entro (al apartamento) encuentro todo el piso dañado, levantado y por el tipo de piso que es, se tiene que cambiar todo porque ya no se consigue”.

“Cuando le pregunté que qué pasó me dijo que se había metido el agua desde mayo y no dijo nada, la cortina del cuarto también estaba terrible. Tanto así que del piso los daños eran tres mil dólares (poco más de dos millones de colones) y de los demás daños 947 (unos 642 mil)”, dijo el denunciante.

“Al final, dejó 900 dólares en un casillero y se fue. Quedó peor, más sucio, una cochinada y una falta de respeto. Yo he intentado hablar con el representante y no nos quieren contestar, él solo dejó el apartamento despedazados”, agregó.

Se defienden

La Teja contactó a Edgardo Carles, representante del futbolista y aseguró que este será un tema que tratarán sus abogados en nuestro país, debido a que ellos no están de acuerdo en tener que reponer todo el piso del apartamento.

“La inundación del apartamento vino desde afuera, se levantó el piso en tres pedazos y Víctor lo reportó, no sé cuándo fue pero ya el daño estaba hecho y lo justo es que ellos nos digan que van a cambiar las partes dañadas del piso, pero un piso depreciado en donde estuvimos por menos de seis meses, ahora va a tener que pagar por todos los inquilinos que estuvieron ahí por once años, creo que no es justo”, dijo Carles.

El representante dice que espera que la situación se resuelva de la mejor manera, que incluso propuso y esperó una respuesta “lógica” de lo que haya que reemplazar.