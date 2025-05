Deportes Repretel sorprende con un fichaje que pocos veían venir

Daniel Matamoros, más conocido como Gringo, es el nuevo periodista de Deportes Repretel. Fotografía: Cortesía Daniel Matamoros. (Cortesía/Cortesía)

Deportes Repretel no solo renovará su imagen gráfica y su set de transmisión, sino que su equipo de periodistas sigue creciendo.

Daniel Matamoros es el nuevo integrante del equipo periodístico del noticiero de canal 6, un “viejo conocido” de la televisora ya que en el 2019 hizo ahí la práctica profesional.

Matamoros tiene 25 años, es de San Pablo de Heredia, estudió Comunicación y Mercadeo y cuando llegó a la televisora trabajó detrás de cámaras en el desaparecido Conexión fútbol. En el medio es más conocido como Gringo, el apodo, contó, se lo pusieron Maynor Solano y Diego País por sus rasgos físicos.

Daniel Matamoros ya hasta debutó en FUTV.

“Entré en el 2019 a hacer la práctica profesional y ahí con el primero que conversé fue con Pablo (Guzmán, director de Deportes Repretel). La plaza de práctica fue en Conexión. Estuve detrás de cámaras con la producción de los juegos, generación de preguntas y cosas así”, explicó en una entrevista con La Teja.

Terminó su práctica profesional en medio de la pandemia pero tras la crisis mundial de la covid-19 y el regreso de Conexión fútbol, lo volvieron a llamar.

“Me llamaron para que les ayudara a montar todo de nuevo (lo de Conexión). Cierra el programa pero seguía en la plaza de deportes y comencé a aprender de todo: a hacer notas y a hacer radio, que fue la primera oportunidad que me dieron (en Deportes Monumental)”, afirmó.

Hace tres meses, al herediano le plantearon la posibilidad de debutar en tele y él aceptó, a pesar de que nunca le atrajo la idea de salir en cámaras.

“A mí, realmente, nunca me ha gustado (salir en tele) pero es nada más por personalidad mía, pero así son las ironías de la vida, lo he hablado con mi mamá, porque en la escuela, en la universidad me daba esos nervios de hablar en público, pero estoy agradecido y contento, es nada más de soltarme”, mencionó.

