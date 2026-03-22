Derecho de respuesta: Centro Internacional de Convenciones CIC-ANDE

Ante la noticia publicada este miércoles 18 de marzo de 2026, en la edición digital del periódico La Teja, titulada “Franco Escamilla insultó a la familia de colaborador tico tras su show en Costa Rica”, deseaaclarar lo siguiente:

1. Las fotografías utilizadas en dicha publicación no corresponden al evento mencionado en la nota periodística.

2. Cuando se utilizan imágenes con fines ilustrativos, se debe aclarar que estas no concuerdan con el evento que se describe.

Este tipo de omisiones pueden acarrear consecuencias negativas sobre la reputación de una organización, así como del desempeño laboral y el comportamiento de sus trabajadores.

3. Es deber del periodista, corroborar y hacer un uso responsable de las fuentes informativas y los elementos gráficos ilustrativos que utiliza, para evitar inducir a error, esto como parte de los principios que deben orientar la profesión.

Por tal motivo, el CIC-ANDE se acoge al derecho de respuesta estipulado en la “Ley de Jurisdicción Constitucional” en su artículo 69, al considerar que esta información es inexacta y lesiva. Por lo tanto, se solicita que se publique una aclaración sobre esta publicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación.

Esteban Rojas Castillo, gerente General CIC-ANDE.