Descubre la historia de Maureen Ramírez, la nueva locutora de Radio Disney

Maureen Ramírez llegó hace poco más de un mes a la cabina de radio Disney (101.1 F.M.) y se ha logrado ganar el cariño de los oyentes por su gran simpatía y los buenos datos que da sobre cada artista que suena en la emisora.

Ella cuenta con casi 20 años de experiencia en locución, solo que en sus últimos años su voz se escuchaba más en estaciones de corte cristiano.

“Miauren”, como le dicen algunos, fue esposa del cantante Gonín, el de “Playa, montaña y sol”. Conozca un poco más de ella y su trayectoria radial.

- ¿Desde hace cuánto es locutora?

Yo tengo ya bastante tiempo. Empecé en radio saliendo del cole prácticamente, en el año 2006. He trabajado en algunas radioemisoras del país, en lo que es animación de eventos, empresariales y conciertos. Entonces, toda la vida, mi trabajo, mi pasión, siempre ha sido la comunicación. Estudié también periodismo y mercadeo.

- ¿En cuáles emisoras ha trabajado?

Empecé a trabajar en radio, como un año y medio en Central de Radios. Luego trabajé seis años en una radio cristiana que, en ese momento, se llamaba Shok F.M., que ya no existe. Luego trabajé en otra radio que se llamaba Impact y en lo que es locución comercial todo este tiempo. Y este año yo dije, mira qué bonito sería como darme un chance más de alguna nueva experiencia en una radio. Pero digo, sabes que yo he escuchado muchas radios y me gustaba mucho Radio Disney porque es como muy cuidada y segura y se dio la oportunidad hace mes y medio.

- Llega a una emisora de un corte musical muy distinto al que estaba acostumbrada...

Sí, de hecho, empecé en radio, digamos normal por así llamarlo, pero luego después de eso sí trabajé en mucha radio cristiana. El concepto es totalmente diferente, aunque creo que Disney se sigue manteniendo como una radio de muchos valores. Y te digo, cuidan mucho la parte musical. De hecho, es muy, muy cuidada, y vos escuchás que hay papás que le ponen la radio a los hijos por esa seguridad y esos valores que siempre están. Es una radio totalmente diferente a todo lo que pudiera haberme imaginado. Porque Disney es muy estructurada, hace mucho storytelling (es el arte de contar historias para transmitir un mensaje), entonces, el tipo de locución es muy retadora. Tiene que sonar muy inteligente, muy informativo. Otra cosa también es que la forma en la que se hace radio, a nivel técnico, es mucho más meticulosa.

Maureen Ramírez cumplió 40 años la semana pasada y actualmente vive en San José, aunque desea regresar a Heredia. (Maureen Ramírez/Cortesía)

- ¿Qué la llevó a la locución?

Es superextraño, porque la gente cree que los locutores somos como demasiado extrovertidos y siempre me dicen que soy superextrovertida y no, más bien, toda mi infancia fui superintrovertida, era supertímida. Pero yo creo que los locutores, o alguna parte de nosotros, encontramos en la cabina ese espacio seguro donde estás solo, pero sabes que hay mucha gente escuchándote. Es como un espacio seguro de sentirte tranquilo, pero a la vez acompañado.

Cuando salí del colegio, recuerdo que me gustaban mucho las giras de colegios, entonces empezaba a llevar radios al cole y ahí me empecé a enamorar del tema.

- ¿Y qué es lo que más le gusta de estar en cabina?

Creo que la posibilidad de comunicar algo; o sea, de aportarle valor y conocimiento a las personas. La gente siempre pone de repente: ‘¡uy, no sabía ese dato!‘, ‘¡uy, no sabía que esa canción, tal cosa!‘. Yo creo que el aportar valor y conocimiento a los oyentes es superbonito. O sea, la verdad es que yo digo que la radio para mí es el mejor trabajo del mundo. Es un hobby, prácticamente, y te pagan por eso, entonces imagínate la bendición.

- ¿A qué hora la pueden escuchar?

Ahorita entro de 10 a.m. a 4 p.m. Estoy haciendo una programación regular con mi compañera Jade, de 11 a.m. a 12 m.d., y también soy coordinadora de aire, que es, básicamente, por la experiencia que quizás tengo. Steve (Víquez) vio en mí las cualidades de una coordinadora, entonces les ayudo a los locutores a realizar el trabajo de la mejor manera. Que sigan las pautas, que lo que estén diciendo sea verdad, que lo digan de la manera correcta.

Maureen Ramírez ama ir al gimnasio con su grupo de amigos. (Maureen Ramírez/Cortesía)

- ¿Tiene algún apodo como la mayoría de los locutores?

¡Ay, sí! Cuando entré a radio Exa antes era como una ley que usted tuviera apodo, entonces me pusieron Miauren, como si fuera un gato. Fue supervacilón porque hasta amigos o gente del gimnasio donde voy, solo ¡Miau!, tal cosa, aunque al aire ya no lo utilice.

Verás que ese apodo me lo puso un excompañero de radio, Richard Calderón, en el 2006 y fue porque me sabía de memoria los comerciales, las canciones; entonces, un día entró Richard y dice: ‘¡Mau, qué gata! Usted nunca lo pierde’. Se fue, regresó y ponchó en cabina, ¡Miauuren! y, de ahí, nunca más me pude volver a quitar el apodo.

Un deseo Felicidad Ama viajar Sueña con algún día trabajar haciendo doblajes para películas o series, aunque le han dicho que es un oficio mal pagado. Ama ir al gimnasio y botar toda la energía bailando zumba. Y también gusta de ir mucho al cine. Organiza viajes a Estados Unidos, tiene una agencia con un amigo y llevan de tres a cuatro veces al año a gente de compras.

Gonín y Maureen tuvieron un hijo, de nombre Sebastián, que el otro año va para la escuela.

- ¿Estuvo casada con Gonín, qué tal la relación con él?

Bueno, sí, estuve casada tres años. Soy la mamá de Sebastián, quien tiene cinco años, y es el hijo pequeño de él. Nos llevamos muy bien, con Esteban tengo una relación de papás, preocupados por la misma causa que es Sebas y, para mí, siempre ha sido importante llevarme bien con él porque al fin y al cabo es el papá y es una relación de por vida.