Descubre por qué El Broki se ha vuelto viral en TikTok gracias a su pasión por el Limón

Reydrian Wright, mejor conocido como El Broki CR, es uno de los creadores de contenido más seguidos del momento. (Cortesía /Cortesía)

A Reydrian Wright muy pocos lo conocen por su nombre, pues ahora, gracias a las redes sociales, es “El Broki”, el de los mogambitos (pollo caribeño).

Este joven limonense, de 20 años, es toda una sensación, principalmente, en TikTok y, aunque en muchos de sus videos habla de Limón, en realidad tiene más de 10 años viviendo en Dulce Nombre de Coronado.

Su niñez la pasó en Corales 1 El Bambú, donde dice haber sido muy feliz, y por eso es que trata de mantener muy arraigadas sus raíces caribeñas y mostrarle al tico el lado lindo de su provincia.

LEA MÁS: Celeste Rodríguez pasa por un difícil momento y este el motivo de su ausencia en redes

- ¿Cómo surgió el apodo del Broki?

Entre mis amigos, porque yo soy de pelo afro, lo que pasa es que ahorita me lo corté, entonces me decían “Brócoli”, porque mi pelo afro es tan duro que no se cae ni cuando se moja, entonces parecía un brócoli. Entonces yo dije, brócoli no me suena, pero quiero algo único, un diminutivo. Me puse a pensar con los amigos y llegamos al acuerdo de ponerme Broki.

El Broki CR graba mucho de su contenido con su celular y en su casa con sus amigos. (Cortesía /Cortesía)

- ¿Cuándo es que surge la idea de hacer contenido para redes?

Al inicio, cuando tenía como 7 años, me dio por hacerme un canal de YouTube, así como el sueño de todo niño que era ser futbolista o cosas así, el mío era ser youtuber. Entonces, subí como tres videos jugando ahí con el Play, pero hasta ahí, digamos, no le aparecía a nadie ni nada. Ya después seguí enfocándome solo en los estudios y me metí un rato en fútbol. Cuando estaba en quinto año del colegio, mis amigos del cole me decían que por qué yo no hacía videos como de comedia y así, porque sabía actuar. Un día, por la noche, estaba con ellos; me acuerdo que era un domingo y me dijeron: “¿por qué no grabamos un video, bro, ahora que se puso de moda esto del Uber?” Y yo: “está bien, solo que me da vergüenza subirlo”.

Hice un video que era sobre cuando el Uber te recoge en la Cali (California, San José) y lo subí. Me acuerdo que eran como las 10:34 p.m., lo subí y ya nos acostamos a dormir, y por la mañana, cuando llegué al colegio, yo veía como que la gente se me quedaba viendo y se burlaban de mí. Cuando entré a clase no entendía nada, a mí se me había olvidado que había subido ese video, no le puse mente, y el profe me dice: “ahí me salió un TikTok, usted es el Tiktoker famoso del colegio”.

El Broki CR se dedica a hacer videos de comedia y es todo un pegue

- ¿Y qué pasó depués de eso?

A mí se me puso la piel así como de gallina, sentía escalofríos y todo, yo quería eliminar el video, porque en ese momento, ya en el colegio existían páginas de Instagram, donde subían quemando patos, y yo me metí a Instagram primero y vi que yo estaba en todas las páginas, así como el más pato, el más ridículo del colegio. Abrí TikTok a las 7:30 a.m. u 8 a.m., que ya estaba en el colegio, y el video llevaba 25 mil likes en TikTok. No tenía ni 12 horas de estar publicado, entonces desde ahí yo dije: ¡wow, esto es lo mío!. Solo dejé ese video y esperé hasta salir del colegio, porque soy muy vergonzoso, para que no me estuvieran molestando. Cuando salí del cole (2022) empecé a seguir grabando y vi que la gente me empezó a dar apoyo.

LEA MÁS: Famosos influencer colombiano causó un revuelo en su visita a Costa Rica

- ¿Cómo hizo para dejar esa vergüenza?

Eso fue como conforme al tiempo, porque eso se volvió como un hobby y un trabajo para mí. Desde niño quería ser youtuber, entonces empezaba a grabar y grabar. Al principio todo el mundo se burlaba de mí; yo era, absolutamente, una burla, y después vi que me empezaron a dar apoyo.

Algo que sí me costó, así como tomármelo normal, fue a la hora que me pedían fotos en la calle. Yo me ponía muy nervioso y no sabía como qué respuesta darle a la gente. Pero ya después, conforme el tiempo, se me iba bajando la vergüenza, y ya lo tomé como que esta fue la ruta que yo escogí, este es mi trabajo, y no tengo por qué estar avergonzado si tengo gente que me apoya.

Aunque ahorita gracias a las redes sociales vive y gana bien, su meta es teminar la universidad y seguir estudiando. (Cortesía /Cortesía)

- Su principal contenido es sobre Limón, ¿por qué si vive en la capital?

Después de un tiempo, de estar haciendo videos, así como de comedia, la gente me decía mucho: “¿de dónde es usted por su acento?, se parece que no es de San José”. Después se hizo como un tipo de controversia porque la gente me decía: “cuéntenos cosas de Limón”, porque, no sé, como que Costa Rica tiene un mal fichaje sobre Limón, como si fuera malo, y ahora en todo Costa Rica matan, entonces yo dije: “voy a empezar a hacer videos sobre limonenses, tradiciones de Limón”, y ahí fue cuando subí Mi friend del Broky, que son los videos de comedia en los que se fueron juntando DJs y cantantes de Limón. Hay mucha gente que dice que gracias a mí han ido a visitar Limón y a probar los famosos Mogambitos, que a todo el mundo le intriga probar ese pollo caribeño.

LEA MÁS: María Centeno, la tica más seguida en TikTok, empezó sin nada y hoy sus videos le pagan todo

- ¿Qué ha cambiado desde que se convirtió en famoso en las redes?

Sí, he notado mucho que el trato ya es diferente, porque antes, lo voy a decir como experiencia propia, aquí sí hay racismo. Entonces, a veces, yo llegaba a tiendas y me veían raro, me atendían de mala manera, y ahora en varias tiendas me reconocen y el trato es totalmente distinto.

Yo mantengo la humildad y siento que, al fin y al cabo, a todos nos deberían de tratar igual sin importar el color de piel y los estados económicos de las demás personas.

El Broki hace muchos videos sobre su natal Limón