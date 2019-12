“Tenía una relación en la que celaba mucho a mi pareja porque pasaba hablando de otras mujeres y nunca sentí que me diera mi lugar. Un día revisé su teléfono y me di cuenta que tenía conversaciones sexuales con varias mujeres. Él decía que esto no era nada, que no fuera ridícula y luego me terminó. Después entendí que lo mío no eran celos y ahora me siento muy bien, aunque estoy sola. Me sentí manipulada por él durante ese tiempo y perdí confianza en mí misma y, además, me siento como decepcionada del amor”.