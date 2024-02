Desde el cielo, Gerardo Zamora le dejó una gran lección a Ginnés Rodríguez

Ginnés Rodríguez recordó enseñanza de Gerardo Zamora para agradecer amor y apoyo de l agente

La periodista Ginnés Rodríguez compartió una linda enseñanza que le dejó su fallecido esposo, Gerardo Zamora, para agradecer el amor y apoyo de la gente tras una semana complicada.

La semana anterior la comunicadora contó entre lágrimas que estaba triste porque el sueño de ver la construcción de su casa concluida tenía que esperar más y muchas personas se conmovieron dándole mensajes de apoyo y amor que le recordaron algo que le enseño Zamora.

Con el fin de dejar claro el gran apoyo que ha sentido, contó que hace algún tiempo, cuando su esposo recibió un diagnóstico médico negativo, él se enfocó en lo bueno de la historia.

“Tanto amor y tanta cercanía he tenido yo en estos días que me recordó una anécdota con Gerar. Para finales del 2022, la situación con la enfermedad estaba muy avanzada, buscamos una segunda opinión y yo no pude ir a esa cita, pero el médico confirmó el diagnóstico, yo me deshice en llanto pensando que no era posible que no hubiera otra opción y cuando me lo topo me dice Gera, ‘vio mi amor qué carga, me dijo el doctor que como yo había conocido dos casos antes, no estoy solo, no soy único’”.

Ella agregó que no podía creer la forma en la que él veía la situación, pero que fue algo que le quedó para toda la vida.

“Ese día Gerar me enseñó que más importante que encontrar una solución es saber con quién contamos, saber que no estamos solos. Porque como dicen por ahí, ‘si hay solución, ¿pa’ qué te preocupas?’, y si no la hay, pues también, ‘¿pa’ qué te preocupas?’, y saber que no estamos solos lo puedo cambiar absolutamente todo. Gracias, gracias, por hacerme saber que no estoy sola”, concluyo.