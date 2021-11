“Desde el principio le dije que era celosa, controladora y muy insegura”

“Tengo una relación con una persona 24 años mayor, yo tengo 30 y él tiene 54. Tenemos muchísimos problemas porque él tiene hijos grandes y anda con ellos para arriba y para abajo. Desde el principio le dije que yo era celosa, controladora y muy insegura, por lo que si quería estar conmigo tenía que ser muy chineador. Tenemos un año de vivir un infierno, porque cada vez que le digo algo, solo dice que me da mi lugar, pero que tiene un espacio con los hijos. Le dije que a mí eso no me gusta y ya tiene más de dos semanas de no hablarme”.

"Él lo que dice que me da mi lugar, pero que tiene un espacio con los hijos. Yo ahí reventé, no sé si tiene razón, pero le dije que a mí lo que no me gusta lo digo y punto", cuenta la lectora.

1. Usted decide iniciar una relación bajo el principio: “soy celosa, controladora, explosiva”. Que ustedes tengan una diferencia de 24 años es la variable de menos peso en este momento, porque si una persona se define a partir una serie de conductas que generan dificultades y no asume un cambio, podrá estar con quien sea, pero siempre habrá ficción.

2. Cuando asume a un ser humano en su vida tiene que aprender a respetar, negociar, comprender e integrar, que tiene un estilo de vida, ambientes familiares, responsabilidades laborales y si tiene hijos necesita un espacio y debe mantener una línea de comunicación con la madre de los hijos. Pero, si usted dice que todo tiene que ser como usted lo plantea, en esto hay una posición de tensión que va a crear una estructura muy disfuncional.

3. Usted dice que tiene una relación, no obstante, se rompió la comunicación hace ya varias semanas, pero describe el vínculo como un infierno y, parece que usted le deposita a él la responsabilidad de todo lo que no funciona, entonces, ¿cree que su posición ayuda a la estabilidad emocional?, ¿se ha cuestionado si su conducta podría contribuir a la disfuncionalidad de esta relación?

4. Debería aprovechar esta circunstancia para trabajar en una revisión sobre sus criterios de estabilidad emocional, para evitar mayores complicaciones. Busque terapia.