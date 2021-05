Sinceramente yo cantar no lo tenía en mente, había perdido la esperanza de hacer algo en esto y me iba a dedicar a pintar. Cuando llegó lo de las audiciones, mis amigos me dijeron. En la primera (audición) no pude porque andaba en Jacó, luego se abrieron espacios y una amiga me insistió y fui. La verdad es que es algo que no esperaba porque no estaba pendiente de lo que había pasado, cuando me llamaron pensé que ya habían llamado a los participantes.