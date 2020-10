“Mi esposo y yo vivimos siete años juntos, fueron años muy difíciles, así que nos divorciamos. A los dos años decidimos regresar y estamos bien porque no hay problemas. Ya llevamos tres años juntos, pero desde que regresamos no hemos tenido sexo. Le he preguntado y dice que ahora me ama de forma espiritual. Le digo que no me gusta vivir así y dice que soy una inconforme. Ya no hay pleitos, él no sale y pasa en la casa, pero no hay sexo ni cariño. Él dice que evolucionó a un ser espiritual, pero yo quiero un hombre que me atienda como mujer. ¿Qué puedo pensar?”.