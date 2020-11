“Hay que tener claro que lo que hoy es normal para algunos hace 20 años no lo era. Lo importante es saber la razón por lo que lo estamos haciendo, si responde a un tema de que a mí me hace feliz o que a mí me gusta. La otra es que necesito hacerlo porque necesito aprobación o ser visto, para no caer en el tema de juzgar o no juzgar a esa persona”, explico la experta.