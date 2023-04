Despedida más que merecida: Estos son todos los detalles del adiós a Gerardo Zamora

La ceremonia fue tal y como Gerardo Zamora se lo merecía. (Jorge Castillo)

Un gran padre y periodista, mejenguero hasta el cansancio, herediano de corazón y luchador hasta su último día, así fue Gerardo Zamora.

El querido comunicador fue despedido este domingo por un mar de personas que siguieron cada momento bonito y sufrieron cada obstáculo en su lucha contra los tumores que se le hacían en su rostro.

La misa se realizó este domingo a la 1 p.m., en la iglesia Inmaculada Concepción de Heredia, y para ser sinceros y a nivel personal, este servidor nunca había visto tantas personas en un templo, al punto de que muchas tenían que esperar afuera para al menos escuchar o ver lo que acontecía adentro.

Sin duda era lo que se merecía Zamora y por lo que su familia esperó cuatro días después de su muerte, el pasado miércoles, ya que sabían que se había ganando una despedida por todo lo alto.

Muchos abrazos en el funeral de Gerardo Zamora

El encargado de guiar a Gera a la paz eterna fue el padre Gerardo Badilla, mejor conocido como “Capulina”, quien se mostró muy atento a la familia del periodista.

“Luciana y Marcelo (hijos), ustedes no van a estar solos, ahí está una guerrera (Ginnés) al igual que su padre, por lo tanto estarán en las oraciones de sus seres más queridos siempre y de toda la afición herediana, que hay muchos, yo desde que nací lo soy”, señaló el padrecito.

En la misa también intervino el tenor costarricense Arnoldo Castillo, quien interpretó un par de piezas religiosas en honor a Gera.

En uno de los momentos más emotivos de la misa, un gran grupo de chiquitos, compañeros de escuela de Marcelito y Luciana, se acercaron al ataúd del padre de sus amiguitos para dejarle cada uno una rosita blanca, en signo de paz y solidaridad con los niños.

Marcelito estuvo en todo momento cerca del ataúd de Gerardo Zamora. Foto: Jorge Castillo.

Esto se dio a mientras sonaba de fondo la canción ‘Santo’, que le dio un toque más de nostalgia al momento.

Gran mensaje

A como pudo, antes de quebrarse, la periodista y esposa de Gerardo Zamora, Ginnés Rodríguez, habló sobre la partida de su gran amor.

Luego de la misa de despedida de Gera, la presentadora de Informe 11 fue abordada por muchos medios y personas que llegaron a la actividad.

Allí, con la voz quebrada y llena de tristeza, dijo que el amor de la gente la mantiene fuerte.

La iglesia Inmaculada Concepción de Heredia estaba a reventar en la misa del adiós a Gerardo Zamora. Foto: Jorge Castillo.

“Tengo mucho agradecimiento, hemos sentido mucho amor y si ahorita me ven fortalecida es gracias a las oraciones de mucha gente y el amor de ellos, duele mucho, duele respirar, duele abrir los ojos, pero yo espero que con Dios podamos ir pasando este momento.

“Sé que mis hijos necesitan ver a una mamá que sale adelante, les he dicho que podemos llorar y estar tristes, pero es parte del proceso, sé que están preocupados por mí. Les he dicho que el mejor tributo que le podemos hacerle a un papito que nos enseñó a ver el vaso medio lleno, ese seguir viendo la vida media llena”, dijo.

Además, agregó algo que ya sabíamos y que lo comprobó cada día que lucharon juntos contra la enfermedad que padeció el periodista.

“Él siempre será el gran amor de mi vida”, afirmó Ginnés, quien nuevamente se detuvo a darle un abrazo a todas las personas que se acercaron a darle el pésame.

Ginnés Rodríguez se detuvo para recibir el cariño de la gente en la misa de despedida de Gerardo Zamora. Foto: Jorge Castillo.

Gran recuerdo.

Entre los asistentes a la misa, estuvieron varios de sus excompañeros y colegas, quienes se vieron muy sentidos ante la pérdida de Gera.

Vimos por ahí a Luis Carlos Monge, Djenane Villanueva, Natalia Romero, Nielsen Buján, Marcelo Castro, entre otros.

Marcelo afirma que Gerardo se ganó una despedida de esta altura.

“Es increíble lo que se vivió, una celebración especial, se sintió el cariño que la gente le tenía y creo que eso él se lo ganó por la persona que era, alguien muy cercano a la gente y que se sabía ganar a todos. Creo que es el mejor premio que le podían dar”, afirmó Chelo.

“Siempre tuvimos un vínculo maravilloso y de hecho Gerardo me presentó a Ginnés cuando estaban empezando a salir y me dijo que ella todavía no era la novia, pero sabía que lo iba a ser y también su esposa”, recordó Castro.

Mientras que Nilsen dijo que Gera fue la persona que le enseñó mucho en temas de periodismo.

“Compartimos mucho en temas de fútbol, armábamos mejengas en La Sabana y era muy bonito, a nivel periodístico tengo mucho qué agradecerle porque fue la persona que me enseñó montar notas, reportajes, tenía muy buena pluma, era investigador, analítico y nunca me negó una conversación para aprender de él, fue humilde, valiente y sincero.

Nielsen cuenta que la vida de Gerardo y de él llevaba cierto paralelismo, ya que se convirtieron en padres por primera vez en la misma época.

“Gera nos deja un legado de aprendizaje, de amor a la vida, de cómo llevar balances y estilos para seguir disfrutando lo que uno hace. Ver a esta cantidad de personas que viene a despedirlo, es el impacto de cuando uno como ser humano da lecciones de vida, de hecho él siempre estaba diciéndome que disfrutara con mi familia, que eso es lo más valioso”, señaló.