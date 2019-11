“Al final que yo me maquille no me hace menos ni más que los demás, soy igual que tú que estás leyendo esto. Tenemos los mismos derechos y pido que me entiendan porque no es justo que una empresa como Coppel teniendo tantos clientes de la comunidad LGBT+ no estén enterados qué tipo de tratos dan a los empleados”, finaliza la denuncia.