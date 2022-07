Desplante a Paulina Rubio en concierto en Costa Rica da la vuelta al mundo

Paulina Rubio se presentó antes pocos ticos el domingo. Cortesía.

El supuesto desplante que le hicieron los ticos a la cantante Paulina Rubio, el domingo anterior al finalizar la Marcha del Orgullo le está dando la vuelta al mundo.

Medios argentinos destacaron en sus páginas web que la Chica Dorada se presentó en nuestro país en el Estadio Nacional ante un pequeñísimo grupo de personas y que ni siquiera regalando entradas se pudo hacer más pelota.

“Brillo, una voz única de rebeldía y su autenticidad han sido la marca oficial de la mexicana Paulina Rubio, la incansable Chica Dorada que el pasado 17 de junio cumplió 51 años. Pero lo que ocurrió con ella en las últimas horas está dando la vuelta al mundo luego de dar un recital en un estadio para 30.000 personas al que solo fueron a verla 500 fans. Hasta se regalaron entradas, pero la gente no quiso participar”, dice el diario Clarín, de Argentina.

Los medios también mencionaron que tuvo una hora de retraso y esto molestó a las pocas personas que llegaron para disfrutar del espectáculo.

Esta fue la foto que usó diario Clarín del concierto de Paulina Rubio.

“Según un cálculo, en el estadio había cerca de 500 personas, cuando el lugar tiene una capacidad para al menos 30 mil asistentes. La artista cobró 500.000 dólares (342 millones colones) por su show”, aseguraron.

Agregaron: “Algunos creen que el evento no tuvo mucha difusión mientras que otros indican que no hay un interés muy fuerte por Paulina Rubio en Costa Rica. Igualmente, la cantante entregó todo sobre el escenario y repasó gran parte de su repertorio. Hasta el momento, la cantante no compartió ningún detalle de lo ocurrido en sus redes.

Recordemos que el concierto causó polémica desde un principio, pues se tenía acordado todo con Gloria Trevi, algo que tenía muy entusiasmados a los fans, pero por cuestión de fechas, no se pudieron poner de acuerdo y se optó por Paulina Rubio.

La organización dio a conocer los precios de las entradas y a los días tuvieron que bajarlas, ante la poca respuesta de los seguidores ticos.