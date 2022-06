“Después de 16 años de relación le dije que no podía seguir esperándolo”

“Le di muchos años de mi vida a una persona que decidí esperar. Él me decía que lucharía por mí, que estaba dispuesto a darme lo mejor y convertirme en una reina, pero nunca tomó la decisión de estar conmigo. En realidad nunca fuimos novios, pero yo por él hacía de todo, lo ayudé en muchas cosas. Después de 16 años le dije que no podía seguir esperando, tuve que tomar la decisión de terminar y me dijo que estaba harto de que lo presionara”.

1. Es evidente que tenga una sensación de frustración. Esperar a una persona que tenía dos ejes de comunicación como: “la quiero mucho, pero no puedo estar con usted” o “me siento presionado’”, luego de 16 años, ofrecen datos reales para tomar decisiones.

2. Estos ejes tienen una perspectiva de incompatibilidad porque no basta con que se pueda querer, se deben sincronizar objetivos y el efecto que no trazar proyectos en común y mantener posiciones donde no hay una conciliación de perspectivas hacia el desarrollo del beneficio de ambos, puede estancarse por años.

3. Al final, él tiene una perspectiva, se siente presionado después de 16 años de espera y en reiteradas ocasiones le ha dicho que no puede estar con usted aún cuando promete hacer de usted una reina. Le conviene tomar los datos, analizar las circunstancias, revisar qué es lo que usted quiere y permitirse saber si hay concordancia o no en las aspiraciones de ambos. Si este proceso no es sincronizado, entonces, se toman decisiones.

4. Cuando una persona decide esperar a que otro resuelva su vida para luego definir qué camino va a tomar, esta debe reconocer que necesita ayuda porque cuando la realidad habla y los hechos no impactan las aspiraciones de forma positiva es conveniente buscar apoyo terapéutico. Si una relación no define un proyecto común, se navega en la tierra de la confusión. Es momento que usted revise a fondo su modelo afectivo.