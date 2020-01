“Luego de casi 20 años de relación, mi esposa y yo nos divorciamos. Ella me lo propuso, fue muy dura, dice que me dejó de amar y no entiendo por qué si yo fui un hombre bueno, la trataba bien, la cuidé mucho y me comprometí realmente con ella. Hace como dos años hizo muchos cambios en su vida y siento que fue ella la que se alejó y no me dio la oportunidad. Ahora me di cuenta que está con alguien y esto me mortifica, si es que me dejó porque se enamoró de otra persona”.