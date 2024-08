Día de la Madre: Entre recuerdos y mensajes de amor, así celebraron este día varios famositicos

Jale Berahimi le agradeció a su mamita y a sus amigas. (Captura)

Muchos famositicos celebraron este 15 de agosto, Día de la Madre, con recuerdos y mensajes de amor para una de las personas más importantes y especiales: mamá.

Una de ellas fue la expresentadora de televisión Jale Berahimi, quien expresó todo el amor que sentía por su mamita por medio de Instagram, al compartir una foto.

“No tengo palabras para expresar todo lo que siento hoy y todos los días. Sabes lo que te amo. Gracias por estar en las buenas y las no tan buenas. Por la paciencia que me tienes y por ser la mejor para Julia (su única hija). Que Diosito me la bendiga siempre”, comentó.

La morena también aprovechó para felicitar a todas sus amigas mamás porque afirmó que eran unas campeonas y que, además, cada una de ellas la han enseñado a ser mejor madre.

Keyla Sánchez, por su parte, compartió una secuencia de fotos con su hijo Thiago, donde confesó que no pudo evitar llorar al ver los momentos vividos.

Keyla Sánchez compartió unas tiernas fotos cuando su hijo Thiago tenía menos edad. (Captura)

“Gracias a Dios por haberme dado el mejor título de mi vida, el regalo más grande e importante y además la responsabilidad más encantadora de toda mi vida; ser mamá sin saber lo perfecto que sería, ser mamá 24/7, se dice fácil, pero no lo es, tanto corre, corre, trajín, estrés, miedo, ansiedad y locura, pero definitivamente lo más satisfactorio de este mundo que nada ni nadie te lo puede dar más que un hijo y fue así como Dios me concedió mi gran anhelo, mi gran sueño de pequeña y me puso en mi vientre el amor más grande, puro y mágico, mi gran amor y compañía, Thiago”, detalló.

Choché Romano, quien espera a su segundo hijo, también quiso dedicarle un sentido mensaje a su esposa, Ashley García, en este día especial.

“‘Yo nací para ser mamá', esa frase la escuché de esta fuerte, hermosa y guerrera mujer”, inició diciendo el comediante.

“Gracias a la vida por verte plena, disfrutando cada momento de tu maternidad y por ser el ejemplo de ternura y fortaleza que pones día a día en el corazón de Leah (su hija mayor) y ahora de bebé.

Choché Romano y su esposa esperan bebé por segunda vez. (Captura)

“Feliz día, compañera de vida, madre ejemplar y luchadora incansable. Te amo mucho y que sean muchos, muchos días de la madre juntos”, detalló al lado de unas lindas fotos de su esposa embarazada.