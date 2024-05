Día del Trabajador: Ella no sale tele, pero es una de las caras más famosas detrás de cámaras de canal 7

Esther Marchena tiene 22 años de trabajar en canal 7. (Cortesía)

La gente que está en la televisión se hace conocida y popular precisamente por salir en cámaras; pero si nunca hubieran llegado ahí, serían uno más como usted o como yo.

Esther Marchena es de ese segundo grupo que, curiosamente, no goza de fama frente a cámaras, pero detrás de ellas es toda una “celebridad”.

LEA MÁS: ¿Se queda en Teletica? Lisbeth Valverde da pista sobre lo que hará cuando deje de ser miss Costa Rica

Michi –así le dicen de cariño en Teletica– es una cara muy conocida entre presentadores de canal 7, periodistas, técnicos, camarógrafos, administrativos, oficinistas y gerentes.

Su “fama” en la televisora del trencito es gracias a los 22 años que tiene de trabajar ahí, donde se ha desempeñado como asistente de cocina, conserje y encargada de tener a todos llenos en los programas de Teletica Formatos.

Esther Marchena es muy querida en Teletica. (Cortesía)

“No era para mí”

La oriunda de Liberia de Guanacaste (vive en San José desde los 9 años) empezó a trabajar en Teletica sin querer queriendo, pues contó a La Teja que supo del trabajo gracias a una amiga, a quien un vecino le había pasado el santo.

A su amiga de barrio México no le hizo gracia que el trabajo era para asistente de cocina y le pasó el bolado a Esther. Ella fue a buscar al señor y aunque le dijo que no la iba a recomendar sí le dio un número de teléfono para que llamara.

LEA MÁS: Heredera de Teletica protagonizó una escena que dejó con la boca abierta a más de uno

Esther se contactó con Desarrollo Humano del canal, le dijeron que el trabajo era para cubrir unas vacaciones de 15 días en la soda; a ella le pareció una buena oportunidad, fue a la entrevista y la historia la sigue contando.

“La verdad que nunca, jamás pensé que iba a trabajar en un canal de televisión. Esto me salió así como de mucha suerte porque no era para mí, fue a una amiga a quien le habían dicho, pero a ella no le gustaba porque era en cocina”, contó Marchena.

Esther Marchena prepara con mucho cariño las meriendas que le dan al público en algunos programas de Teletica Formatos. (Cortesía)

Tras cumplir la incapacidad, Esther pasó a ser conserje y ahora que Teletica Formatos está llena de trabajo con sus proyectos de ¿Quién quiere ser millonario? y Tu cara me suena, ella también está encargada de alistar las meriendas para el público y de que todo el elenco de presentadores, participantes y bailarines estén con la pancita llena.

Esther también hace eso mismo en Dancing with the Stars, Spelling Bee, El Chinamo, en Verano Toreado, en las transmisiones de Semana Santa y del 2 de agosto.

“En estos programas más que todo de lo que me encargo es de la parte de las comidas, si tengo que asistir a un compañero en limpieza voy, pero cuando me toca estar en el área de comidas es hacer meriendas, hacer sandwiches, poner una estación de café con cositas para el staff.

LEA MÁS: Adrián Méndez, narrador de Teletica Radio, vivió momento incómodo en transmisión gracias a aficionada

“A veces hay que alistar 200 meriendas para el público con galleta, sándwich, jugo, un snack, a veces alguien me ayuda y a veces los hago sola porque mis compañeros están con otras responsabilidades”, contó este ejemplo de mujer trabajadora.

Esther Marchena le encanta trabajar en canal 7 y andar con ellos en todo lado. (Cortesía)

Si no está encargada de las comidas, en programas en vivo Marchena es parte de las que se suben al escenario para limpiar el piso durante cortes comerciales, cápsulas o montajes de escenografía.

“En ocasiones me toca limpiar los estudios (de televisión). Si hay un programa en vivo es limpiar el piso del escenario para que los bailarines no se resbalen, no se caigan o si el piso está muy rayado entonces se le pasa un trapito “, contó Esther.

Compañeros famosos

Ella ama y disfruta mucho de su trabajo y de todo lo que hace, y le parece muy simpático tener como compañeros de trabajo a grandes figurones de la pantalla nacional.

“Ha sido muy bonita esta experiencia porque uno aprende mucho y conoce a mucha gente porque es parte; tengo muy buenos compañeros y todos los días aprendo algo nuevo. Mi principal aprendizaje de trabajar aquí son los valores como el respeto, el saludo, el estar siempre en disposición, que es una de las cosas primordiales en un lugar de trabajo como un canal de televisión”, afirmó.

De sus compañeros habla cosas muy lindas, en especial de conocidos como don Ignacio Santos, de quien pasa muy pendiente para darle agua o lo que requiera en ¿Quién quiere ser millonario?

“Muy bonito tener a estos compañeros. No he tenido ningún disgusto con ninguno de ellos pero como todo, al principio uno dice qué miedo, pero ya uno se acerca y les ofrece y todos son superatentos, superamables… don Ignacio, por ejemplo, es muy buena gente”, mencionó.

Esther Marchena siempre está al cuidado de que todos tengan su botellita de agua, al menos en la gira del Verano Toreado. Después les alista la comida. (Cortesía)

LEA MÁS: Periodista Susana Peña habla de uno de sus amores y cómo la conquistó

Esther no tiene ni compañero ni programa de canal 7 favorito porque como ha trabajado con todos y en casi todos, hay mucho cariño en ella.

“No tengo favoritos. Yo disfruto lo que hago, me encanta. Con este trabajito saco adelante a mi familia y agradezco a la empresa porque gracias a estar aquí he podido comprar mi casita y he podido ir saliendo adelante”, terminó esta mamá de cuatro hijos de 32, 29, 27 y 17 años.

En este 1 de mayo a la gente breteadora como Esther, les deseamos desde La Teja un feliz Día del Trabajador.