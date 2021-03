“Me siento muy frustrada. Durante dos años he estado en una relación con una persona que dice amarme, pero es poco expresiva, poco detallista y tiene diferentes problemas. En varias oportunidades le he encontrado mensajes con otras mujeres y ahí es otro, dulce y cariñoso. Al final no sé si se ha involucrado o no con ellas. Lo que me dice es que conmigo no le nace y por eso es así con otras mujeres, por tanto que no espere nada más, por eso terminé con él”.