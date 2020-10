“Tengo muy claro que mi relación no funciona porque las actitudes de mi esposo son muy complicadas, ya no hay nada que hacer porque nos hemos separado cuatro veces en los últimos dos años. Él siempre regresa y yo lo recibo, pero no hay solución alguna, empezando porque dice que está confundido, ya que no sabe si me quiere a mí o a otra persona. Cada vez que le propongo divorciarnos dice que necesita tiempo. Es un juego que no tiene fin”.