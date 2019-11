“Mi pareja frecuentemente dice que ya no quiere nada conmigo, dice que no se siente bien, que no es feliz, que en realidad está conmigo porque yo quedé embarazada. Teníamos seis meses de noviazgo y empezamos a vivir juntos, pero él realmente no quiere seguir, yo le insisto que por nuestra hija nos demos una oportunidad y que lo importante es hacer las cosas bien. El amor viene después, pero él no quiere nada”.