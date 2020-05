“Tenemos 23 años de matrimonio y siento que hemos tenido una buena vida, pero mi esposa ya no quiere nada conmigo y no entiendo por qué. No hemos sido un matrimonio de pelear ni de complicaciones, he tratado que ella me explique qué quiere o saber qué le pasa y dice que está muy aburrida de todo lo que hemos vivido, que le dé espacio y que puedo seguir viviendo en la casa. Ella se pasó de cuarto y no hay pleitos, pero no me dice nada”.