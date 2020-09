“Me he dado cuenta de que siempre he construido relaciones con personas que al final no se comprometen. Tengo ya varios años de estar con alguien, tiene 47 años y yo tengo 34, siempre que llegamos al punto de ‘hacia dónde vamos’ él dice que lo entienda, que no se puede comprometer, pero que me quiere mucho y yo simplemente no quiero seguir así. Es más, quiero una relación bonita y agradable, porque todas mis relaciones han pasado por cosas como estas. Lo he terminado varias veces, pero él me busca y vuelve a lo mismo. En esta oportunidad me alejé de todo porque no quiero volver”.