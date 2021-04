“No se qué esperar de mi relación, ya que la pasamos superbién pero a veces peleamos mucho porque él dice que no me ama y que soy una amiga especial. Él dice que se ve conmigo paseando, haciendo cosas juntos, pero que de amor no va a hablar nunca. Le he preguntado qué significa y me dice que él me disfruta, pero nada más y que si yo me siento su novia no tiene problema, pero que él no es mi novio, ni me puede dar exclusividad”.