“Tengo una relación muy inestable, él me dice cosas muy bonitas y hemos pasado por buenos momentos, pero ha llevado en paralelo mi relación con otra mujer porque no se siente listo para dejarla, aunque en algún momento lo hará. Esto me tiene enferma. Él dice que no es amor, sino que no la puede dejar hasta que ella esté estable económicamente y que pueda salir adelante, pero pasa el tiempo y yo ya no puedo más”.