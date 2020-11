“Mi pareja ya no quiere nada conmigo, pero yo no lo quiero soltar. Para mí, él es un todo y vivía para él y solo para él, pero creo que nunca valoró todo lo que hice. Dice que soy absorbente, que lo canso, que lo ahogo y que simplemente ya no puede más. Esto a mí me tiene muy confundida porque creo que él piensa que fui una persona que estuvo a su lado y nada más”.