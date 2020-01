He estado saliendo por nueve meses con una persona. Yo le presenté a mi familia y a mis amigos, pero él dice que no quiere nada serio. A mí me llama la atención porque hablamos todos los días, salimos con frecuencia, hacemos casi todo juntos, pero no quiere nada formal, porque dice que su ex lo dañó y dejó de creer en el amor. Cuando le planteo que se dé una oportunidad, él dice que lo estoy presionando, pero si le digo que no quiero nada, me habla de amor. No sé si debería darle más tiempo.