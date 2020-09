“Me considero una persona tranquila y no creo que sea una mujer aburrida, simplemente soy casera, aunque sí soy de salir. Con la pandemia me he cuidado muchísimo, pero conocí a una persona que me propone que vayamos a la playa, que me quede dormir en su apartamento y hasta me compró una bata sexy y no teníamos ni un mes de salir. Le dije que iba muy rápido y e disgustó. Dice que soy una aburrida, mojigata, doble moral y me siento muy mal, le respondo para que no me trate de esta manera, pero dice que soy una bebita, que él necesita a una mujer que tome decisiones. Solo nos hemos visto tres veces en un mes y hemos chateado”.