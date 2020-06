“Terminé con mi pareja porque nunca fue una relación estable, pero reapareció para ofrecerme disculpas y esto me tomó por sorpresa. Él había estado llamando y buscándome y yo no había querido atenderlo, pero me dijo que tenía que contarme algo. Me contó que va a ser papá, que no es feliz y que quiere estar conmigo, pero que definitivamente ahora se le complicaron más las cosas. Yo me quedé pensando en qué debería hacer. Él lloraba mucho y me dio mucha tristeza porque lo sentí sincero, pero son muchos años de noviazgo y muchas rupturas”.