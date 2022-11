Dicen que la vida es mejor sin ropa y un inglés se lo tomó muy a pecho

Dicen por ahí que la vida es mejor sin ropa y esto pareciera que se lo tomaron muy a pecho Stuart Haywood, de 86 años y su esposa Rhona, de 91.

Stuart Haywood se siente libre al deschingarse.

Según cuenta el diario Infobae, este bonito matrimonio son clientes habituales de Lakeside Farm Naturist Holidays, cerca de Skegness, una reserva naturista donde pueden practicar el nudismo sin restricciones aunque a él pareciera ser el que más le gusta este tema.

Stuart, es jubilado y vive en Midway, Inglaterra y desarrolló su gusto por el naturismo cuando tenía 72 años, luego de asistir a una clase de arte de dibujo natural con una modelo desnuda, que lo hizo querer abrir sus sentidos.

La pasión por andar chingo ha ido a tales niveles que, incluso, renovó los votos matrimoniales con su esposa frente a un vicario desnudo.

Es claro que le vale lo que piensen de él y, por eso, ahora ofrece pagar a quien tenga un jardín privado para pasar algunas horas a la semana al aire libre, al natural.

Abuelita de 91 años posa desnuda y provoca elogios

“Lamentamos mucho que Rhona y yo no podamos regresar al complejo naturista este año. Consideramos que el viaje y la preparación son demasiado arduas. Tenemos 91 y 86 años”, dijo el señor a StaffordshireLive.

“Rhona no es naturista, pero me gustaría encontrar a alguien con un jardín apartado que me dejara acceder a él durante unas horas a la semana para permitirme seguir mi interés. A cambio, estoy dispuesto a compartir mis conocimientos de jardinería, historia local, historia del deporte y cualquier cosa que pueda ser interesante para los propietarios de los jardines. Podríamos llegar a algún acuerdo con respecto a los costos monetarios”, aseguró.

El señor cuenta que ve la desnudez como libertad y si fuera por él, andaría chingo todo el día.