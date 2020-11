“No sé si esto le va a sonar extraño, pero bueno, ya viene diciembre y a mí esta época me genera tensión porque mi esposo toma muchísimo, no escucha, sus planes son: tomar y fiestas. La verdad es un mes de mucho conflicto y este año le he dicho que no estoy dispuesta a vivir nuevamente entre tanto licor, como siempre pasa. Además, hay pandemia. Estoy cansada de esto y resulta que se enojó, agarró todo, se fue a la casa de la mamá, ella lo alcahuetea y todos los fines de semana hace fiestas con sus amigos y pasa tomando. Estoy pensando en que me siento feliz de que se haya ido”.