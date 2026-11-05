Diego Bravo aclaró ante los jueces si él le puso a Majo Ulate el apodo por el que lo demandó

Juicio en contra de Diego Bravo tras demandado por Mauricio Hoffmann y Majo Ualte. (Silvia Núñez/La Teja)

El youtuber Diego Bravo tuvo que responder este jueves 5 de noviembre ante los jueces si él fue quien le puso el apodo de “Añeja” a la maquillista María José “Majo” Ulate, sobrenombre que forma parte del conflicto judicial que enfrenta a ambas figuras.

Tras reanudarse el debate, le correspondió a Diego Esteban Hernández Bravo rendir su declaración ante los jueces donde explicó que ni él ni su personaje de redes sociales, Diego Bravo, fueron quienes comenzaron a llamar así a Ulate, pues, según aseguró, ese apodo ya era utilizado por otras personas en redes sociales.

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El creador de contenido también aprovechó para explicar cómo nació su personaje en YouTube y las diferentes plataformas digitales, esto luego de que su abogado, Randall Céspedes, le hiciera varias consultas al respecto y sobre la verificación de la información que publica en sus redes.

Bravo manifestó que es muy común que a las figuras públicas se les identifique mediante sobrenombres. Como ejemplo, mencionó que a él también le han puesto apodos como “Rosado” o “Playo”, por lo que es muy común que esto suceda.

También aclaró que su mucha de su información la obtenía de lo que publicaban otros medios de comunicación o bien de los comentarios en redes sociales o datos que le hacían llegar sus fuentes.

Casi suspenden de nuevo

La audiencia también tuvo un momento de incertidumbre cuando el abogado de Mauricio Hoffmann y Majo Ulate, Rafael Ángel Rodríguez, solicitó suspender la diligencia tras terminar la indagatoria del acusado.

El defensor explicó que su colega tiene otra audiencia programada para la tarde y que ambos necesitan estar presentes durante la etapa de conclusiones, por lo que consideró necesario que el debate se reprogramara. Sin embargo, Randall Céspedes manifestó su oposición a esa petición, pues considera que suspender el proceso podría poner en riesgo la continuidad del debate.

Diego Bravo se volvió a ver la cara con Mauricio Hoffmann y Majo Ualte en los tribunales. (Silvia Núñez/La Teja)

El abogado de Bravo también explicó que tiene citas médicas pendientes debido a la operación a la que fue sometido recientemente y que su intención era aprovechar que ya se presentaron todas las pruebas y testimonios para avanzar con el proceso.

En cuanto al tiempo que necesitarían para las conclusiones, los abogados de la parte demandante estimaron que cada uno ocuparía una hora y media, mientras que el defensor de Bravo calculó que tardaría una hora y diez minutos.

Al final el Tribunal tomó la decisión de iniciar así la etapa de conclusiones hasta que el tiempo así lo permita, por lo que en este momento el abogado Rodríguez tiene la palabra.

El defensor aclaró a los jueces que hay que tener claro que son 7 delitos de difamación que habría cometido Bravo contra Hoffmann y 8 contra Ulate.

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