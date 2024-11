Diego Bravo aseguró que ya se siente ganador en Mira quién baila

Diego Bravo y su bailarina Yessenia Reyes son una de las parejas que está en la final de Mira quién baila. Fotografía: LillyArce (Lilly Arce )

Diego Bravo ya se siente ganador, a pocos días de la gran final de la primera temporada de Mira quién baila (MQB).

El creador de contenido y su pareja de baile, Yessenia Reyes, son una de las cuatro parejas finalistas que luchan por obtener la mayoría de votos del público con el fin de ganar el programa.

El youtuber confesó que su objetivo principal al entrar a la competencia de baile ya lo cumplió y por ende ya se siente un ganador, por lo que el resultado final del próximo domingo pasa a segundo plano.

Diego Bravo dice que ya se siente ganador

“¿Cómo me siento?, pues ya muy cansado, creo que en mis ojos se puede notar el cansancio, ya no solo es físico, también es mental. Han sido casi tres meses sin tener un solo día libre, entonces por supuesto que ya estoy muy agotado. Pero, estoy muy feliz, muy contento la verdad es que mi objetivo siempre fue llegar a la final sin ninguna nominación, desde que entré dije: ‘yo quiero llegar a la final’, ese es mi objetivo y ya ganar primero, segundo, tercero o cuarto lugar para mí es algo que no es tan relevante por el simple hecho que lo que yo quería era llegar a la final.

“Sé que puede ganar cualquiera, Naomi (Valle), Lisbeth (Valverde), Mimi (Ortiz), todas son muy buenas, todo el mundo merece ganar, pero sí me da satisfacción poder llegar a la final porque sé que cualquiera de mis compañeros que ya no están en la competencia, que fueron expulsados, cualquiera de ellos hubiese querido llegar y yo llegué, entonces para mí eso es ganancia, me siento ganador, ya lo demás depende de la gente y conmigo todo bien”, dijo.

El influencer aclaró que “nunca he estado obsesionado con ganar” y que lo único que quería era llegar al último programa “invicto”, pues no quería pasar por el susto de estar nominado y lo logró.

Bravo, además, confesó que está deseando que termine el programa para hacer maletas e irse a Los Ángeles, Estados Unidos, por unos días. También tiene planeado viajar a Brasil con su pareja, a mediados de diciembre.

Cabe recordar que a cada estrella le pagan un salario semanal y que el premio final de 15 mil dólares (más de 7,5 millones de colones) tienen que ser donados a la fundación que representan. El segundo lugar ganará 7.500 dólares (3,5 millones de colones) y el tercero 5.000 dólares (2,5 millones de colones).