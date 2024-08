Diego Bravo confesó qué hará si lo hacen ir a De boca en boca para hablar de MQB con Mauricio Hoffmann

Diego Bravo, creador de contenido y youtuber, formará parte del nuevo programa de Teletica Mira quién baila.

El creador de contenido Diego Bravo será uno de los 11 participantes del nuevo programa Mira quién baila de canal 7, el cual inicia el próximo domingo 15 de setiembre.

Comúnmente, a los participantes de estos formatos los llevan a hablar de su experiencia en otro programa del mismo canal, incluido De boca en boca.

El youtuber confesó qué hará si lo hacen ir a este espacio farandulero donde trabaja el presentador Mauricio Hoffmann, quien lo tiene demandando desde el año pasado.

“Si me tocara ir, pues de la manera más profesional me tocará ir porque al final de cuentas iría por Mira quién baila como tal y hay que hacer el trabajo como hay que hacerlo. Obviamente, me toca seguir instrucciones mientras esté ahí en la temporada”, aseguró.

LEA MÁS: Mauricio Hoffmann y Majo Ulate deberán seguir esperando para ver a Diego Bravo en el estrado judicial

Bravo aclaró que tampoco es que se muera por ir al programa de entretenimiento donde también trabajan otras figuras, a las cuales también ha incluido en sus videos de chismes.

Cabe recordar que el juicio de Mauricio Hoffmann y su pareja María José “Majo” Ulate en contra del youtuber se canceló una vez más y ya no será el 30 de setiembre, sino que se trasladó para mayo del 2025.