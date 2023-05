Diego Bravo explota contra Majo Ulate y Mauricio Hoffmann: “Me van a encontrar”

Diego Bravo está muy molesto con la pareja porque dice que ya ni los menciona. Instagram

El youtuber Diego Bravo está como alma que lleva el diablo y los culpables son Majo Ulate y Mauricio Hoffmann.

Y es que este viernes se dio un nuevo capítulo del novelón entre la pareja y el influencer, pues según contó él, fue notificado por un notario sobre una demanda que le hicieron Mau y Majo debido a las cosas que ha dicho sobre ellos en diversos videos.

Diego estaba ahogado del colerón pues, según él, lleva meses sin mencionarlos en sus videos.

“Maes, me tienen harto, hace meses no hablo de ustedes porque no me interesa, porque me vale un pep... la vida de ustedes y siguen en lo mismo. Sepan que me paso por el trasero lo que ustedes digan y me tienen harto los dos, pierden relevancia y los maes están encima, sepan que no voy a borrar nada y me vale lo que ustedes quieran hacer”, aseguró.

Diego se mostró más que molesto porque, al parecer, en otro carro había una persona grabando y diciendo que era un video para Majo.

“Ganas simplemente de figurar y molestar porque ese tema quedó en el olvido hace mucho tiempo, nadie habla de ellos y a mí no me interesan, pero ellos quieren seguir dándole, me van a encontrar. Ya mis abogados saben cómo está la vara”, afirmó.

¿Qué dice la demanda?

La Teja contactó a Bravo y nos contó algunos detalles de la demanda que recibió.

“Es una continuación de la de la vez pasada, que antes me habían notificado. Ellos me habían pedido que bajara los videos y que así todo se calmaba, yo solo hice caso omiso y no bajé nada. Entonces, siguieron con la demanda, a lo que veo, tengo unos cinco días para responder y ya le mandé a mi abogado el documento para que lo analice”, señaló.

Cuando le llegó el primer documento, Diego se asesoró legalmente y al ver que no tenía mucha cabeza, no le hizo caso, esta vez tendrá que ver qué tantas repercusiones tiene.

Al youtuber no le ha pasado ni por la mente bajar los videos, pues eso sería muestra de que él se equivocó y piensa que no es así.

Sobre las broncas con varias figuras del medio, como con los demás presentadores de De Boca en boca, Diego afirmó que hay que entiende cómo es el medio del espectáculo y otra que se cree intocable a pesar de ser figuras públicas.