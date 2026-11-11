Diego Bravo rechazó esta oportunidad que le dio el tribunal antes de conocer su sentencia

Diego Bravo rechazó la oportunidad que le dio el tribunal este martes de hacer unas últimas manifestaciones previas a que el juicio en su contra fuera declarado oficialmente cerrado.

Diego Bravo prefirió no hacer ninguna manifestación final en el cierre del debate que lo enfrenta con Majo Ulate y Mauricio Hoffmann. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A diferencia de sus demandantes, Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate, Bravo prefirió no ocupar el tiempo que le otorgó el tribunal, que confirmó que este miércoles, a las 9 de la mañana, dictará la sentencia.

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“Don Diego, la ley le da a usted la posibilidad de hacer la última manifestación previo a que el juicio se declare formalmente cerrado. Es una manifestación, no es una nueva declaración”, le dijo el juez al youtuber.

Bravo prefirió guardar silencio y le comunicó al juez su decisión de no usar ese espacio para ninguna manifestación.

Majo y Mauricio sí aceptaron el espacio para sus manifestaciones finales

Minutos antes, el youtuber y Majo Ulate se miraron fijamente durante parte de las manifestaciones finales que hizo la maquillista.

Ulate dijo al tribunal que llevó el caso hasta esa instancia porque ser figura pública “no significa renunciar a mi dignidad” y afirmó que los presuntos comentarios que hizo el youtuber en videos que, supuestamente, publicó entre el 28 de enero de 2021 y el 10 de mayo de 2022, significaron un “año de violencia” contra ella.

María José Ulate vio fijamente a Diego Bravo a los ojos en un momento de sus últimas manifestaciones antes de conocer la sentencia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Por eso estoy segura que la intención nunca fue informar, y Diego lo sabe. La intención siempre fue algo más allá, la intención siempre fue dañarme y que lamentablemente ha cumplido y ha logrado”, afirmó Ulate.

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Mauricio, por su parte, también aprovechó el tiempo que le dio el tribunal antes de que el debate concluyera oficialmente.

“No podemos normalizar que, como figuras públicas, tengamos que aguantar o recibir, porque al final somos seres humanos merecedores de respeto”, manifestó el presentador de Teletica.