Diego Bravo revela por qué no aceptó conciliar con Mauricio Hoffmann y Majo Ulate y evitar bronca legal

Diego Bravo, youtuber que estará en Mira quién baila. (Instagram)

Mauricio Hoffmann y su pareja María José Ulate intentaron conciliar hace unos días con Diego Bravo, a través de su abogado, para evitar el juicio que tienen pendiente para mayo de 2025; sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo.

Así lo dimos a conocer en La Teja luego de que el abogado de la pareja, Rafael Rodríguez, nos lo confirmara y contara que la única razón por la que no hubo un acuerdo fue porque el youtuber se negó a hacer la disculpa pública que ellos están pidiendo a cambio.

El creador de contenido se refirió a esta publicación que hicimos a través de su cuenta de Instagram donde dio sus razones del por qué se negó a coinciliar.

“Con toda la sinceridad del mundo les puedo decir que es agotante, mentalmente es cansado es agotador, yo sé que ellos están cansados, ya ellos lo han expresado muchas veces, que están cansados de este proceso que está llevando más y más tiempo. A mí me gustaría terminar como tal, todo el proceso ya, pero yo no me voy a disculpar públicamente porque yo no he cometido ningún delito”, dijo.

Diego Bravo dice que quiere conciliar, pero a su manera

Bravo señaló que considera que comunica los hechos y noticias a su estilo, pero sin “mala intención” y por ende, no ve por qué tenga que disculparse con sus demandantes.

“Yo estoy dispuesto a conciliar, pero no a disculparme públicamente, ¿por qué?, porque yo no voy a aceptar públicamente un delito el cual no cometí”, agregó.

El abogado del creador de contenido, Randall Céspedes, nos indicó que seguirán con esa posición hasta el día del juicio.