¡Diego Bravo salió absuelto! Gana juicio contra Mauricio Hoffmann y Majo Ulate: esta fue la resolución

Diego Bravo fue absuleto de los delitos de difamación de los que fue acusado por Mauricio Hoffmann y Majo Ulate. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Diego Bravo recibió su mejor noticia este miércoles 11 de noviembre, luego de que el Tribunal Penal lo absolviera de los cargos que enfrentaba por presuntos delitos contra el honor, en el juicio que se siguió por las querellas presentadas por María José Ulate y Mauricio Hoffmann.

El tribunal consideró que no se logró acreditar la intención difamatoria o injuriosa necesaria para establecer una responsabilidad penal. Durante la lectura del fallo, el juez explicó que las figuras públicas están expuestas a críticas, sátiras y burlas, y que una opinión severa, desacertada o desagradable no significa automáticamente que exista intención de difamar.

La resolución también favoreció a Bravo en el ámbito civil, pues los jueces declararon sin lugar la acción resarcitoria con la que Ulate y Hoffmann reclamaban un total de ₡10 millones, es decir, ₡5 millones para cada uno.

El tribunal explicó que para establecer una responsabilidad civil debían acreditarse tres elementos: la existencia de un hecho punible, un daño y una relación de causalidad entre ambos. Al no tener por demostrado el primero, rechazó la demanda en todos sus extremos.

Al conocerse la resolución de los jueces tanto Mauricio Hoffmann como Majo Ulate se retiraron de la sala de juicios sin decir palabra. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Eso sí, los jueces eximieron a Ulate y Hoffmann del pago de las costas procesales de la acción civil, al considerar que acudieron a la vía judicial de buena fe y con razones legítimas para presentar sus reclamos.

La sentencia integral, en la que se explicarán con mayor detalle los fundamentos de la decisión, estará disponible el próximo 18 de noviembre a partir de las 4 p. m.