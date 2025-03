Diego Bravo se atrevió a hacer esto para atacar un complejo de toda su vida

Diego Bravo quiso atacar una vez más un complejo que ha tenido toda su vida. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (Instagram)

Diego Bravo se sometió este miércoles a un nuevo tratamiento estético que atacará de una vez por todas un complejo que ha tenido toda su vida.

El popular youtuber contó hace unos días sus intenciones de hacerse un nuevo trasplante de cabello, procedimiento al que se sometió este miércoles desde las primeras horas del día.

LEA MÁS: Todos estos arreglitos se ha hecho Diego Bravo para llegar a su “versión deseada”

Antes de llegar a la clínica donde le hicieron el procedimiento, Diego compartió en redes una foto de él de hace muchos años, donde reconoció que la falta de cabello y las entradas que tenía era algo que lo acomplejaba mucho.

“Así era yo hace años: no tenía cabello, tenía full entradas y me acomplejaba mucho. Me sentía más viejo”, afirmó Bravo, quien ya se había hecho injertos hace un tiempo, pero quería más volumen en su cabellera.

Diego Bravo reconoció su complejo por su falta de cabello en esta publicación que hizo en redes. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (Instagram/Instagram)

“Mi primer injerto fue un éxito y me cambió por completo la forma de autopercibirme”, dijo Diego minutos antes de compartir fotos desde el consultorio médico para el nuevo tratamiento.

Al exparticipante de Mira quién baila lo tuvieron que rapar por completo para los nuevos injertos, por lo que saldrá del “quirófano” irreconocible para muchas personas. Él compartió un video en redes del momento preciso en que le pasaban la máquina por su cabeza ya marcada en las zonas donde se harían los injertos.

LEA MÁS: Diego Bravo hizo llorar a Keyla Sánchez con lo que le dijo por el cumpleaños

Según contó, el procedimiento del trasplante capilar tardaría cerca de seis horas, pues los injertos serán folículo por folículo para darle más densidad y volumen al pelo.

Diego Bravo fue rapado completamente para su nuevo tratamiento estético. Fotografía: Captura Instagram Diego Bravo. (Instagram/Instagram)

Hace unos meses, Diego contó a La Teja que su falta de pelo era una de las cosas que más le acomplejaba de él y habló de que el asunto era hereditario.

De hecho, él piensa que si no se hubiera hecho tratamientos capilares estaría completamente sin pelo, algo que quería evitar a toda costa, y que sigue atacando con gran compromiso.

LEA MÁS: ¿Está Diego Bravo abierto al amor tras el doloroso rompimiento con su ex?