Diego Bravo tiene la cara muy hinchada y luce irreconocible

Diego Bravo, creador de contenido y youtuber, se hizo un injerto de cabello.

Diego Bravo se despertó este domingo con su rostro irreconocible luego del tratamiento capilar al que se sometió hace unos días.

El youtuber mostró en sus redes lo hinchado que está su cara días después del injerto de cabello al que se sometió en una clínica privada.

El exparticipante de Mira quién baila (MQB) tiene la nariz y los ojos todos hinchados lo que hizo que muchos se sorprendieran al ver lo muy cambiado que luce su rostro.

Diego Bravo amaneció este domingo con su rostro hinchado por la cirugía que se hizo en el cuero cabelludo. (Instagram/Instagram)

Diego explicó que para hacerle la cirugía estética debieron colocarle anestesia en toda la frente y, obviamente, en la mollera, y que conforme va pasando su efecto es algo normal que su cara tienda a hincharse.

“En realidad estoy muy bien comparado a la primera vez que me hice un injerto que me inflamé por completo, pero como que este ojo está casi que cerrado, pero bueno, ahí voy. No tengo dolor, no duele nada, ya le pregunté a la enfermera, al doctor, y todo en orden, así que nada chiquillos, ahí con un ojo como medio...”, explicó.

En cuanto a su cuero cabelludo todo va muy bien y va sanando poco a poco.

El creador de contenido ya se había hecho este procedimiento hace unos años, pero quería tener una cabellera más tupida y por eso se lo hizo de nuevo.