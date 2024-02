Diego Obando se sometió a un proceso estético debido a la cantidad de bullying que recibía

Diego Obando se confesó con sus seguidores. (Instagram)

El periodista deportivo, Diego Obando, abrió su corazón para contar que se sometió a un proceso estético, ya que recibía gran cantidad de bullying.

Por medio de su cuenta de Instagram, el comunicador compartió un video en el que sale junto a su novia, la periodista Gloriana Casasola, quien cuenta cómo ha vivido su pareja con esta situación.

“Llevó años soportando todo tipo de bullying, voy al gimnasio, como saludable y la grasa de los pechos sigue ahí, incluso la gente me pregunta qué copa de brasier utilizo”, comentó.

Por su parte, Casasola comentó que Diego no se quita la camisa en público, y que hasta usa ropa oscura para disimular.

“La acumulación de grasa en los pectorales, en hombres, es mucho más frecuente de lo que se imaginan, y esto puede llegar a ocasionar complejos muy grandes y una baja autoestima”, comentó Casasola.

Diego confesó que para él no hay peor sentimiento que mirarse al espejo y odiarse, además de salir a la calle y sentirse inseguro.

Ante esta situación, el comunicador se fue donde un doctor para tratarse de forma no invasiva.

El procedimiento por el cual pasó Diego consistía en congelar el tejido graso, con cierta temperatura para que las células entren en un proceso de muerte celular, con el fin de reducir el tamaño.

“Con este procedimiento me siento feliz y eso me da tranquilidad de que ya no me tengo que andar escondiendo en la ropa”, comentó el periodista.

“Excelente Diego, a mí me pasa cuando subo de peso”, “Mis respetos, eres maravilloso”, “Que todo le salga bien, para que pueda disfrutar día a día sin complejos”, fueron parte de los comentarios de sus seguidores.