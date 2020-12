“La gente me preguntaba a mí y en el Facebook del programa que por qué no salía más y me pareció bien dejar claro que no había sido ni una decisión mía, ni que hubo alguna falta de mi persona hacia el programa, fue una decisión unilateral y están en todo su derecho. Me avisaron el doce de noviembre, el abogado me llamó y me dijo que no iba a ser más de la empresa”, aseguró País, quien breteó allí hasta el 15 del mes anterior, al lado de su compatriota Pablo Gabas y otros periodistas más.