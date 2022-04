Diego Verdaguer cumpliría hoy 71 años y Amanda Miguel lanza canción para recordarlo

El cantante argentino nacionalizado mexicano, Diego Verdaguer, cumpliría 71 años este martes, por lo que su viuda, Amanda Miguel, y su hija, Ana Victoria, decidieron recordarlo por medio de lo que él tanto amó: la música.

Desde las primeras horas de este martes la familia subió a las plataformas la canción “Fuiste tú”, de Ricardo Arjona y que la pareja tenía planeado lanzar este año.

“Hoy en tu cumpleaños, hacemos realidad uno más de tus sueños, lanzar esta maravillosa versión de #FuisteTú. No existe mejor manera de celebrar este día que con nuestro último dueto. Te amo infinitamente”, escribió su esposa en redes sociales.

[ El cantante Diego Verdaguer murió por complicaciones de Covid-19 ]

A lo largo de su carrera musical Verdaguer tuvo muchos éxitos, entre ellos “Volveré”, “Tonta”, “Voy a conquistarte” y “Pídeme”. Él falleció el pasado 20 de enero como consecuencia del covid-19, en Los Ángeles.

Tanto Amanda como su hija decidieron continuar con la gira musical que tenían pensado realizar junto a Diego, “Siempre te amaré tour”, por Estados Unidos, que comenzará el 5 de agosto en California y constará de 25 fechas.

Su otra hija, Gimena Boccadoro, también le dedicó un emotivo mensaje a Diego, en el que dio constancia del amor mutuo que siempre hubo entre ellos y que seguirá aún después de la muerte.

“Lo que me queda de ti, son nuestros abrazos de luna, nuestras charlas donde me dabas instrucciones de vida, siempre me importó mucho lo que me dices pa. Hoy es tu cumpleaños y lo celebro porque disfrutamos juntos 50 años y porque gracias a ti, estoy acá. Tu vida me dio vida pa, te amo, TE EXTRAÑO INMENSAMENTE todo el tiempo”, publicó en sus redes.