Directa, soñadora y sin pelos en la lengua: Así es L-la guapa Laura Ortega

Han pasado poco más de siete años del debut de Laura Ortega en el programa BDT, de Repretel.

En aquel momento, los nervios la hicieron vivir un trago un poco amargo, sin embargo, no se dejó vencer y creció como persona y como profesional.

Hoy, a sus 28 años, Lau se convirtió en una persona más madura y muy directa para decir lo que piensa, sin importar quién o quiénes se enojen.

A esas cualidades también tenemos que agregarle la de soñadora, que es quizás la que está latiendo más fuerte en este momento, con el lanzamiento --esta semana-- de su sencillo como cantante llamado “Incógnita”.

La pieza es romanticona --descrita así por ella-- y la lanzó el día de su cumple, el pasado martes.

“Es mi segunda canción y es muy especial para mí, la escribí yo y fluyó fácilmente. Es producida por Tinz, uno de los mejores productores que hay aquí. Por dicha he contado con un gran equipo que me apoya y da ideas al proyecto.

Incógnita se trata de amores imposibles, como cuando hay muy buena química con una persona y existe ese miedo de dar el paso.

“Es un tema que significa mucho para mí, es la última de este año, pero vengo con muchas ideas para el futuro”.

Laura Ortega sabe que está iniciando, pero se la cree y eso ya es ganancia. Cortesía.

-¿Se quiere dedicar a la música o es un gustito que se está dando?

Me estoy dedicando a eso, es un sueño de la vida que me había dado miedo cumplir, pero finalmente logré dar el paso con calma, no pienso rendirme, es un gremio difícil, pero es un reto que estoy dispuesta a vivir hasta lograr dar pasos todavía más grandes. Toda la vida trabajé en la empresa familiar, en mercadeo, pero decidí que no podía dividirme en tantas partes y por eso opté cien por ciento por la música.

-Es una ventaja que ya sepa escribir canciones...

Sí, así es. Yo con esta canción tenía una idea, me pusieron la melodía y todo fluyó, empecé a escribir sin parar y casi que de repente la tenía lista. Las ideas fluyeron, no pasa siempre, no es tan fácil, pero creo que se dio en el momento correcto.

-¿Cómo se ha ido asesorando para ser artista?

El sueño siempre estuvo, había cantado con Entrelíneas y había hecho algunos covers (canciones de otros artistas), pero creo que la persona que más me influyó fue otro artista nacional, como lo es Byron Salas, él tiene experiencia y también es un buen profesional, con valores y de las primeras cosas que me enseñó fue a abrirme camino y a darme mi lugar. Digamos que él sembró las primeras semillas en mí sobre qué dirección tomar, también tengo otros amigos que están metidos en el tema de la música.

Laura Ortega estrenó su segundo sencillo Incógnita. Cortesía.

-¿Cómo ha sido la respuesta de la gente?

Karma (su primera canción) fue muy bien recibida por dicha y ahora con Incógnita va por el mismo camino, son canciones diferentes, una de despecho y la otra romántica, pero bien, y lo más importante es que estoy feliz con el resultado.

-¿Cómo se considera como persona?

No tengo pelos en la lengua, me gusta ser directa, no me gusta pretender ser quien no soy, trato de ser transparente y tener una relación más real con mis seguidores. Soy un poco impulsiva y a veces se me sale el Chucky, pero he visto que a la gente le parece vacilón. Pero lo importante es que soy real, no hay nada peor que perder la esencia.

-¿Qué es lo más curioso que le ha pasado con las redes sociales?

Yo creo que por mucho tiempo estuve involucrada en polémicas amorosas y creo que eso es lo más fuerte que me ha tocado vivir, pero al final de cuentas no existe la mala publicidad, quienes me conocen, saben mi historia.

-¿Cómo está ese corazón?

Siempre siento que uno no termina de trabajar, de sanar, pero, sin lugar a dudas, estoy en un mejor lugar que el que estuve hace unos años. Todo fueron experiencias, madurez, no me arrepiento de nada.

Hijo de exdiputado sería el nuevo novio de Laura Ortega

-¿Ya pudo experimentar lo que es estar frente a un público?

Sí, para la presentación de Karma, pero fue toda una odisea, porque las cosas no salieron tan bien en esa primera presentación; cuando iba a salir se cayó el sistema, se apagaron las pantallas y el sonido, me pasaron mil chascos, pero sí tuve la experiencia de compartir con la gente y sentí el apoyo de muchos. Aunque mi idea es hacer un show acústico, donde la gente me pueda escuchar mejor.

-¿La tele quedó atrás o es un pendiente?

Como presentadora creo que ahí quedó, pero si se presentara algo de actuación, habría que ver, no digo que no a nada.

-¿Qué se acuerda de su paso por BDT?

Siento que no tenía la seguridad ni la madurez para hacer lo que estaba haciendo. Yo agradezco mucho la oportunidad, pero fue un poco traumático para mí.

La increíble razón por la que Laura Ortega no conoció a ningún jugador del Barcelona

-Muchos dicen que es la mujer más guapa del país, ¿se considera así?

Yo creo que aquí hay tantas mujeres lindas que sería ilógico pensar eso, pero es mi halago y un honor que me lo digan, de hecho, he recibido mucho apoyo femenino y eso me hace sentir bendecida y lo valoro mucho.

-¿Qué sueña?

Llenar un estadio algún día y escuchar a la gente cantando e identificándose con mis canciones.