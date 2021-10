Director de La Revista de Multimedios responde a periodista de Repretel que los llamó copiones

La Revista es presentada por Sergio, Paula Brenes (rojo) y María Fernanda León. Instagram. La Revista es presentada por Sergio, Paula Brenes (rojo) y María Fernanda León. Instagram.

El filazo que mandó el periodista de Repretel Cristian Tristán en Twitter, en el que dijo que el programa La Revista de Multimedios copia el contenido que se ve en Giros y que hasta usan los mismos especialistas, cayó pesado en el canal de Sabana Sur.

“Esa revista matutina a lo que se dedica es a copiar contenidos, llevan a los mismos expertos, con los mismos temas, hacen las mismas dinámicas, hasta copian los textos de los gráficos ¿No les dará vergüenza?”, escribió Tristán el martes.

“Yo hablo de esa Revista que en las últimas semanas copian los temas y llevan a los expertos del 6...”, agregó.

La Teja llamó a Sergio González, periodista, presentador y director de La Revista, de Multimedios, quien también trabajó durante varios años en Giros, para ver qué pensaba del tuit.

[ Periodista de Repretel Cristian Tristán le mandó filazo a programa de Multimedios ]

El comentario de Cristian Tristán cayó mal en la acera del frente. Fotos: Mayela López El comentario de Cristian Tristán cayó mal en la acera del frente. Fotos: Mayela López (Mayela López)

“Nunca voy a hablar mal de un lugar que me dio de comer. En televisión ya todo está hecho, pero cada quien tiene su criterio. Lo único que puedo decir es gracias a la jefa que tuve y a todo el personal con el que trabajé. Esta es una nueva etapa y estoy muy feliz.

Esa revista matutina a lo que se dedica es a copiar contenidos, llevan a los mismos expertos, con los mismos temas, hacen las mismas dinámicas, hasta copian los textos de los gráficos ¿No les dará vergüenza? — Cristian Tristán (@CristianTristan) October 26, 2021

“No me atrevo a poner nada en redes contra un programa, no sé cuándo voy a necesitar trabajo y sé el esfuerzo que requiere una producción. En este mundo se necesita ser más prudente y no generar conflictos. Eso no es lo mío”, señaló González.

Además, le consultamos si tiene una idea por qué Tristán les mandó ese filazo y dijo que no, porque él a esa hora, cuando pasan Giros, está breteando fuerte.

“Si tuviera tiempo para ver Giros te digo, pero a esa hora estoy trabajando. Con todo lo que he vivido, nada me sorprende. Hay cosas más importantes para ponerles atención. El mundo necesita amor y tranquilidad. Cada quien es libre de escribir lo que quiera en sus redes”, aseguró el comunicador.

La Revista es presentada por Paula Brenes, María Fernanda León y González.