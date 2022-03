Director de Noticias Repretel aclara que Óscar Ulloa no renunció y que se fue por mutuo acuerdo

. Óscar Ulloa para LN

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera, pidió que se aclarara la situación del periodista Óscar Ulloa, quien este lunes anunció su salida del medio.

Según Rivera, el comunicador salió de la empresa por un acuerdo mutuo entre ambas partes y no como una renuncia.

“Solo quería aclarar que no fue una renuncia, sino de una salida por mutuo acuerdo, donde las dos partes estuvimos de acuerdo en que era lo más conveniente y establecimos un acuerdo, la naturaleza de ese acuerdo que es legal no me permite ahondar en detalles”, afirmó Randall.

La Teja sabe por diversas fuentes que la relación no era para nada buena entre ambos, por lo que decidieron cortar por lo sano y cada uno seguir su camino, para evitar encontrazos futuros. Bien por ellos y ojalá que a los dos lados les vaya bien en lo que venga.

Se va.

El periodista Óscar Ulloa siguió los pasos de su novia Jennifer Segura y se va de Repretel.

El comunicador dio a conocer en sus redes sociales que se acabó su ciclo en los canales de La Uruca.

“La vida es de ciclos que van y vienen, de cambios, de emociones. Quiero contarles que he cerrado una etapa más de mi carrera profesional, ya no estaré más en Repretel”, escribió Ulloa.

Óscar se suma a la lista de periodistas que han dejado las filas de la empresa, como su novia Jennifer y curiosamente la otra pareja que había en canal, conformada por Pablo Cartín y Krisia Chacón.