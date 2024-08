Directora del Miss Universo Costa Rica revela cómo se negoció “compra” del concurso que producía Teletica

Yessenia Ramírez es la directora del Miss Universo Costa Rica, franquicia propiedad del Miss Universo. (Rafael Pacheco Granados)

Yessenia Ramírez, directora del Miss Universo Costa Rica (“nuevo” Miss Costa Rica), reveló si la nueva organización tuvo algún acercamiento con Teletica luego de que el canal ¡Opa!, se hizo con los derechos de la franquicia del certamen, propiedad del Miss Universo.

El viernes pasado, durante una conferencia de prensa en la que se informó que la próxima reina recibirá casi 105 mil dólares (cerca de 56 millones de colones) en premios, Ramírez habló al respecto y sobre cómo fue que ¡Opa!, logró comprar el concurso.

Según doña Yessenia, la propuesta de producir el principal certamen de belleza que se realiza en el país la sorprendió tanto a ella como a su esposo, el empresario Carlos Valenciano, pues ni por la mente les pasaba esa posibilidad en los primeros meses de operación de la nueva televisora.

Yessenia Ramírez, su esposo, el empresario Carlos Valenciano, junto a la miss Universo 2023 Sheynnis Palacios y Olivia Guido, representante del Miss Universo, en febrero durante la oficialización de la franquicia del concurso al canal ¡Opa! (Rafael Pacheco Granados)

Yessenia Ramírez revela cómo fue el ofrecimiento del MUCR

El canal, aseguró ella, lo lanzaron como una iniciativa social con un noticiero como su principal carta de presentación, pero en el camino se les fueron sumando otros proyectos, como los toros, que los hizo sumergirse más dentro del agua en la que estaban nadando.

“Cuando estamos con este proyecto del canal, se nos vienen sumando otros proyectos como por ejemplo los toros y dijimos que íbamos a probar un poco a ver qué tal y de repente se viene a la mesa de mi esposo, un agente que está vendiendo la organización del Miss Universo Costa Rica.

“Unos intermediarios se lo llevan (el concurso) a él, lo conocen como empresario, tenían una idea clara que estaba en el canal y le dijeron que sabían que yo estaba metida en la parte social de los certámenes rurales (de belleza) y así le hacen la propuesta”, afirmó Ramírez.

Su esposo, aclaró, como es amigo de la familia Picado (dueños de Teletica) primero comprobó que el certamen de belleza ya no le perteneciera a la televisora del trencito y tras esas averiguaciones, aceptó comprobarlo.

“La primera pregunta que él hace como empresario y amigo de René Picado (presidente de Teletica) es, ¿pero eso es de Teletica?, y ahí le informan que la franquicia ya no le pertenece a ellos y cuando él se asegura que todo esto es real, entra en una negociación y compra la franquicia”, continuó la empresaria y también presentadora de televisión.

Tras la firma, su esposo le entrega la responsabilidad del concurso a ella y le dice que le tiene que dar cuentas sobre eso y hacerle frente.

“Yo lo agarro y lo primero que pienso es que qué cosa más linda porque cuando se trata de mujeres para mí todo es lindo y positivo lo que se puede hacer; lo que no sabía era lo que traía un certamen de estos. En ese momento lo vi como una oportunidad de hacer un cambio positivo y radical en el formato, sabiendo que la responsabilidad no iba a ser fácil por la vara tan alta que había dejado Teletica.

“Teletica es pionero en este tipo de formatos y eso hay que tenerlo muy en claro desde el punto de partida y con esa claridad uno sabe que esto sería difícil, que era mucha responsabilidad para poder algún día alcanzar el nivel de formato que se debe. Ahorita estamos en un camino buscando cada vez más la excelencia”, refirió.

Yessenia Ramírez mostró a las candidatas hace unas semanas la corona de la organización Miss Universe Costa Rica, valorada en 30 mil dólares. (Jorge Navarro para La Nacion )

¿Nueva organización buscó a Teletica?

Ramírez mencionó que después, lo que hizo fue buscar la asesoría de la organización del Miss Universo, a tener reuniones con ellos para entender más qué querían del concurso, qué buscaban y cuáles eran esos cambios y elementos que podrían llevar a una tica a ganar, en algún momento, la corona de belleza más importante del mundo.

“Por encima de cualquier sugerencia, consejo, aprobación, percepción, lo que sea, la organización del Miss Universo es la que viene a darme ese enfoque. Nosotros no escuchamos lo que está alrededor porque estamos en una convicción propia de saber qué es lo que queremos hacer. Estoy respondiendo que no he visto la necesidad de tener que ir a Teletica a pedir una recomendación porque me quise enfocar con la organización”, respondió doña Yessenia tras la consulta de La Teja.

También, la directora del MUCR se refirió a la posibilidad de que Lisbeth Valverde, miss Costa Rica 2023, corone a su sucesora, y dijo que la nueva organización siempre tuvo las puertas abiertas a esa posibilidad.

“Con el tema de Lisbeth, no fuimos a tocar la puerta en Teletica, pero sí he dicho que las puertas a la muchacha estaban abiertas porque también se trata de mujeres, más allá de cualquier cosa. Son mujeres y hay que unir, entonces sí se manifestó (la posibilidad), pero no hubo respuesta y también por no haber respuesta se requiere el respeto. Si ellos tuvieran interés, también darían un paso. Lo que hicimos fue respetar lo que ellos (Teletica) quieren o no quieren. En esa línea del respeto, no ha habido ningún acercamiento con Teletica”, enfatizó.

Estas 13 bellezas compiten por la corona del Miss Universo Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion )

La nueva organización del MUCR coronará a su primera reina el próximo martes 10 de setiembre, en una gala donde participarán trece candidatas y la ganadora representará a Costa Rica en el Miss Universo, el 16 de noviembre, en Ciudad de México.

Sheynnis Palacios, miss Universo 2023, participará en la gala y será quien corone a la costarricenses ganadora.