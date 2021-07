Dirigentes de Miss Universo vinieron a pasear porque el concurso será en Israel

Andrea Meza podrá venir al país también a pasear pero no a entregar la corona a su sucesora. Foto: Cortesía Miss Universo/ BENJAMIN ASKINAS Andrea Meza podrá venir al país también a pasear pero no a entregar la corona a su sucesora. Foto: Cortesía Miss Universo/ BENJAMIN ASKINAS (BENJAMIN ASKINAS/BENJAMIN ASKINAS)

A pesar de que varios dirigentes del Miss Universo estuvieron en el país, en dos ocasiones y por bastantes días, tal parece que solo vinieron a pasear y a pasarla puras tejas porque el concurso será en Israel.

La mañana de este martes las redes sociales del concurso dieron a conocer que la edición 70 del certamen de belleza mundial será en el ese país, tirando abajo las ilusiones de muchos ticos de que se efectuaría aquí.

Con un video de ediciones anteriores felicitan a la ciudad de Eilat, en Israel, que acogerá en diciembre de este año al montón de bellezas que buscarán la corona en poder de la mexicana Andrea Meza.

Una de las posibles razones es el altísimo nivel de vacunación contra el covid-19 en Israel, donde incluso ya aplican la tercera dosis de la vacuna Pfizer.

Costa Rica era una de las opciones, según el empresario Lumái Aragón, quien acercó a la organización desde los primeros meses de este 2021, incluso trayendo a los organizadores.

En Tiquicia estuvieron hace dos semanas Carlen Denise, encargada de aprobar los hoteles y la infraestructura del auditorio para el próximo certamen mundial; el vicepresidente del concurso Shawn McClain; el empresario de bienes raíces Steve Thomas y el productor Chris James, quienes seguramente buscaban un poquito de sol y conocer las playas.

“Ya se nos había dicho que el Gobierno no nos garantiza la más mínima apertura para este diciembre, no hay posibilidad de que se pueda hacer un evento en el Parque Viva y se optó por escoger al país que estaba más preparado como lo es Israel, que desde hace un año estaba pidiendo llevar el concurso allá. Fue algo que intentamos por todos los medios, pero precisamente la semana que llegamos con una delegación de 20 personas fueron más radicales las restricciones, habían lugares en que no podíamos entrar todos y para nosotros fue una tragedia”, aseguró Aragón, quien es miembro del grupo de negociadores del concurso.

Agregó que esto no quiere decir que el certamen de belleza mundial no vaya a realizarse en Costa Rica, en algún momento, pues ya tienen mucho campo avanzado para que sea una realidad.

Ni modo, al fin y al cabo ni queríamos.