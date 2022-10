Disney Díaz ganó un concurso de karaoke y se atrevió a soñar en grande

Disney Díaz, La perla del Caribe, inició su carrera musical hace cinco años y lleva varios temas grabados. Cortesía

La historia de vida de Disney Díaz, conocida artísticamente como “La perla del Caribe”, es un claro ejemplo de que nunca es tarde para cumplir los anhelos del corazón.

Aunque siempre soñó con ser cantante y, cada vez que iba a un karaoke se visualizaba presentándose ante miles de personas, no fue hasta hace cinco años que pudo hacer ese deseo realidad.

Uno de los ángeles en su carrera es el cantante Gregory Cabrera, quien le ha escrito varias de sus canciones y es como su padrino musical, pues además fue el que la bautizó como “La perla del Caribe”.

Disney nació en Limón, por eso su nombre artístico, aunque también se crió en Puriscal y actualmente vive en barrio Amón, en el centro de San José.

Conozca un poco más de esta cantante de cumbia, que además está estrenando un mix de puras canciones de Marisela.

- ¿Por qué le pusieron ese nombre?

Mi mamá me tuvo muy jovencita y no tenía un nombre, ella como que no estaba muy consciente de eso, cuando llegó el momento de traerme al mundo, quien me recibió fue una doctora de piel morena y ella le preguntó que cómo me iba a poner, y como mami no sabía, este encanto de mujer le dijo: ‘¿Qué le parece si le ponemos Disney?’, y a mi mamá le gustó. Yo siempre he creído que todo lo que pasa en la vida es por algo, por una razón, y hoy por hoy en la música ese nombre es diferente a todos y me siento muy satisfecha de tenerlo.

- ¿A qué se dedicaba antes de cumplir su sueño de ser cantante?

Hace como 17 años me vine a trabajar aquí a San José y ahorré mi platica y me puede montar mi propio negocito, que es un hostel donde se le alquilo habitaciones a gente extranjera, ahora tengo una sociedad con mi hermana y tenemos Hostel Díaz y Hostel Disney, uno en barrio Amón y otro en Plaza Víquez.

Ella considera a Gregory Cabrera su ángel en su carrera musical. Cortesía

- ¿Cómo fue que inició en esto de la música?

Siempre me ha gustado la música y mi sueño era llegar a ser cantante, estando aquí en San José empecé a cantar en eventos o fiestas, pero mi ilusión era hacerlo más profesionalmente. Me encantaba ir a los karaokes y un día gané un concurso y una persona que estaba ahí me dijo que tenía muy bonita voz y que debería dedicarme a eso.

Resulta que conocí a la cantante sancarleña Gaviota Norteña y ella me invitó a participar en una canción y fue cuando grabamos “Mix: Homenaje a José José”. A ella le debo mucho porque confió y creyó en mí desde el primer momento.

A través de ella logré conocer a mi promotor Alejandro Adaniz, de Coro Producciones, que ha sido mi guía y me llevó a conocer a mi ángel, Gregory Cabrera.

- ¿Por qué lo considera su ángel?

Gregory Cabrera es mi padrino musical, él fue el que me puso “La perla del Caribe” y me dio para grabar un tema original suyo que se llama “Muero de amor”, hace dos años, que fue muy sonado en el país y en el extranjero y gracias a él he logrado grabar más temas originales de su autoría.

La confianza, el respeto, el cariño, el apoyo y que él crea tanto en mí ha sido lo mejor de mi vida, para mi carrera musical, él es un ángel.

- ¿Qué tal es trabajar de la mano de Gregory?

La verdad es un honor y un orgullo porque es una belleza de persona, un maestro, un excelente guía, porque me guió de la manera más dulce. Trabajar con él es una maravilla porque es una persona sumamente dulce y te enseña con mucho cariño y profesionalismo.

- Ahora está estrenando el “Diva mix”, ¿cómo nació este tema?

“Diva Mix” que son tres temas de Marisela y fue en realidad una recomendación del locutor Andrés Zamora, “el Padre mix”, cuando aún estaba en Omega Estéreo. Gregory fue el que eligió las canciones, él es realmente el productor del tema. Son tres grandes temas de Marisela, pero él quiso que sonaran diferente, una cumbia muy diferente.

Después de este se viene otro tema original de la autoría de Gregory, antes de que acabe el año.

A la limonense le gusta mucho grabarle videos a sus canciones. Cortesía

- ¿Qué tal ha sido la aceptación de los demás colegas?

Vieras que tengo que darle muchas gracias Dios porque ha sido muy buena la aceptación, he compartido eventos con Rina Vega, Jecsinior Jara, con Rosibel Carvajal, el mismo Gregory. Entonces ha sido muy lindo porque todos tienen una gran humildad, porque sí, en este medio existen mucho los celos profesionales, pero siento que he sido muy bien aceptada.

- ¿Y qué tal la reacción del público?

Ha sido muy bonito, cuando he tenido presentaciones e igualmente cuando llego a lugares hay personas que me reconocen y siempre vienen con una muestra de cariño o cuando me buscan por mis redes, me escriben y siempre me gusta mucho contestarles porque para mí es primordial en esta carrera corresponderle a toda esa linda gente.

- ¿Es cierto que también se está estrenando como presentadora?

Otro de mis sueños era ser conductora de televisión y se me acaba de dar la oportunidad en Barvak Radio & TV donde me dieron un espacio y estoy todos los miércoles a las 8 p.m. con el programa “Gotas de vida”. A mí me gusta mucho estar en la música, en los medios y en la conducción.

- ¿De qué trata el programa?

“Gotas de vida” lo inicié hace uno un mes, ya llevo tres programas y la verdad me he sentido muy bien. Es un programa de motivación, para motivar a las personas tocando diferentes temas y la idea es ayudar siempre a las personas.