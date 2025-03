Dj Milory, quien formó parte de Teletica, está hospitalizado a la espera de ruda operación

El Dj Milory era el encargado de montar la fiesta en las famosas tardes juveniles en la discoteca Vértigo y en otros bares. (Melissa Fernandez Silva)

El reconocido Dj Milory lleva dos semanas internado en el hospital Calderón Guardia, luego de sufrir un infarto.

Jorge Manuel Elizondo, nombre real del mezclador, está a la espera que le realicen una operación a corazón abierto.

Su hijo Jorge, confirmó a La Teja que el dj se infartó el pasado 14 de marzo y, según le indicaron los médicos, tiene obstruidas tres arterias del corazón, por eso deberá pasar a sala de cirugía.

Sin embargo, no han podido operarlo porque, desafortunadamente, se contagió de covid-19 y de H1N1 dentro del hospital.

“Está totalmente aislado, esperando para ser intervenido quirúrgicamente”, señaló su hijo.

Elizondo explicó que los doctores están esperando que se mejore del covid para programar su operación. Ahorita está con mucha tos, fiebre y cansancio.

“Dice que sintió como un elefante en su pecho y hasta en Uber se tuvo que ir (a la clínica). Llegó a emergencias y la doctora le dijo: ‘don Jorge, no se asuste, pero está infartado, lo vamos a trasladar de emergencia al hospital Calderón Guardia’. Yo me encontraba en un evento y me puso un mensaje, ‘Jorge, estoy infartado’, yo no le creí. Luego me llamaron del hospital y me dijeron: ‘su papá Jorge Elizondo se encuentra en sala de shock, por dicha no entró en paro, pero sí tiene bastante obstruidas las arterias del corazón’”, recordó su hijo, quien también trabaja con él.

Ayuda para dj

Dj Milory no solo ha sido el encargado de poner a bailar a muchas generaciones en bares y discotecas del país, sino que también trabajó un tiempo en Teletica.

Jorge estuvo en programas como: “El último pasajero”, en varios certámenes de Miss Costa Rica, en el espacio de juegos “Ojo con la pared”, y aquel programa juvenil de las tardes del 7 llamado “A toda máquina”.

También ha estado en formatos como Dancing with the Stars o Tu cara me suena (TCM) poniendo música para animar al público que llega al programa y así no se aburran en los comerciales.

Dj Milory también fue el dj de Tu cara me suena. (Jorge Andres Arce; Andrés Arce)

Su hijo además nos contó que los doctores le pusieron un stent, que es como una malla metálica flexible que se coloca en la arteria para mejorar el flujo de la sangre, mientras la junta de médicos analiza su caso.

Ellos se hablan todos los días, pero por ahora ninguno de sus 10 hijos puede ir a verlo para evitar ser contagiados.

Varios amigos del medio de Milory iniciaron una campaña para tratar de ayudarlo económicamente, pues al estar hospitalizado no puede trabajar y hacerle frente a sus responsabilidades.

“Nosotros trabajamos en eventos, mi papá es la cara de la empresa realmente y, pues, por todos los corre corre y los gastos que siguen, porque mi papá alquila y hasta pensión tiene, es que se está pidiendo la ayuda”, explicó su hijo.

Si quiere colaborar, los números de SINPE son 8732-3737 de Jorge Elizondo o 6008-0304 de su otra hija, Montserrat Elizondo.

Dj Milory tiene una empresa con sus hijos que se encarga de la organización de eventos, fiestas y conciertos.